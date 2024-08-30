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لبنان

حمدان: العداء لإسرائيل يجب ألا يكون وجهة نظر

Lebanon 24
30-08-2024 | 00:58
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اعتبر عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" خليل حمدان أن "الخطر الاسرائيلي على لبنان منذ نشأة الكيان وحتى الان لم يكن في يوم من الايام احتمالا، لقد اجتاحت اسرائيل لبنان اكثر من مرة واحتلت العاصمة بيروت، فهذا العدو لا يحتاج الى ذرائع لشن عدوانه".
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وأكد خلال احتفال تأبيني في النبطية أن "العداء لإسرائيل يجب ألا يكون وجهة نظر عند بعض اللبنانيين، فما يتعرض له الجنوب هو استهداف وعدوان على لبنان".

ودعا الحكومة الى "تأمين كل ما من شأنه ان يمكن ابناء الجنوب، لا سيما ابناء القرى الحدودية من الصمود في مواجهة آلة القتل والدمار الاسرائيلية"، مطالبا "بتعويض المزارعين، بخاصة مزارعي التبغ". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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