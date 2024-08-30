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لبنان

منصة جديدة في "النافعة" بعد "خرق فاضح"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-08-2024 | 01:45
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كشف مصدر إداري مطلع أن منصة جديدة لحجز المواعيد لـ"هيئة إدارة السير والآليات والمركبات" يتم العمل على إطلاقها في الأيام القليلة المقبلة، بعدما تم اكتشاف أن المنصة الحالية مخترقة من قبل مجهولين، ولكن ربما يكونوا معلومين لدى المعنيين، فيصار الى حجز المواعيد جميعها في غضون دقائق عند فتح المنصة عند العاشرة ليلا ،حيث تقفل عند الساعة العاشرة والدقيقة الثانية ، وتكون كل المواعيد قد حجزت ويتم تعبئة الأسماء في مرحلة ثانية بعد إقفال المنصة .
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المصدر لفت الى أن جميع المعنيين أصبحوا على بيّنة من هذا الامر، لذلك يُعمل على انشاء منصة جديدة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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