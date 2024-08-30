إنخفاض في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن قارورة الغاز؟

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أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات.وانخفض سعر صفيحتَي البنزين 95 و98 أوكتان 6000 ليرة لبنانيّة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 3000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز.وأصبحت أسعار المحروقات على الشّكل الآتي: