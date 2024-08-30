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لبنان

إنخفاض في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن قارورة الغاز؟

Lebanon 24
30-08-2024 | 02:12
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أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات.

وانخفض سعر صفيحتَي البنزين 95 و98 أوكتان 6000 ليرة لبنانيّة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 3000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز.
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وأصبحت أسعار المحروقات على الشّكل الآتي:
- صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1531000 ليرة لبنانية.

- صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1570000 ليرة لبنانية.

- المازوت: 1382000 ليرة لبنانية.

- قارورة الغاز: 909000 ليرة لبنانية.
 
 
 

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