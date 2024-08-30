Advertisement

لبنان

الريجي تبحث في دعم مزارعي التبغ

Lebanon 24
30-08-2024 | 02:34
A-
A+
Doc-P-1240715-638606077910537926.png
Doc-P-1240715-638606077910537926.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" المهندس ناصيف سقلاوي، رئيس نقابة مزارعي التبغ والتنباك في لبنان حسن فقيه، وبحث معه في مسائل اساسية تتعلق بالمزارعين الذين لم يستطيعوا زراعة محاصيلهم في القرى الجنوبية التي تتعرض يشكل دائم للعدوان الإسرائيلي.
Advertisement
 
كذلك طرحت في الاجتماع الذي حضره مدير التبغ الورق المهندس عبد المولى المولى ومدير الزراعة والمشترى جعفر الحسيني سبل وآليات لمساعدة هؤلاء المزارعين لكي يتمكنوا من العودة للزراعة لاحقا عند انتهاء العدوان، على أن تعقد الإدارة اجتماعات لاحقة مع النقابات ولقاءات مع المزارعين لمتابعة التفاصيل.
 
وقال فقيه: "من ضمن المتابعة المستمرة لأوضاع المزارعين والزراعة في ظل العدوان المستمر، ولكيفية استلام المحصول هذا العام، اطلعنا من المدير العام على تفاصيل عملية الشراء التي تم تقديمها شهراً ونصف شهر عن موعدها المعتاد بحيث اصبحت في العاشر من أيلول"، متمنياً على الادارة "زيادة اسعار الشراء بما يتناسب مع الكلفة المتزايدة على المزارعين". (الوكالة الوطنية للإعلام)

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-08-30
05:40 | 2024-08-30
05:29 | 2024-08-30
05:17 | 2024-08-30
05:12 | 2024-08-30
05:00 | 2024-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24