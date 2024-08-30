شعبة المعلومات ضبطت أحد الأشخاص بالجرم المشهود.. إليكم ما كان يقوم به في الغازية

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

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نتيجة المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائيّة عن الشّبكة العامّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة، كثّفت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة في المناطق التي تَكثُر فيها هذه العمليّات لتحديد المتورطين بها وتوقيفهم.نتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّة أحد منفّذي هذه السّرقات عن الشبكة العامّة، ويُدعى:- ع. س. (مواليد عام 2001، فلسطيني)بتاريخ 26-8-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، في بلدة الغازية / قضاء صيدا، أثناء قيامه بقطع وسرقة كابل كهربائي (3 خطوط) تم ضبطه.سُلِّم مع المضبوطات الى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.