نحاس: لم نصل بعد إلى إطار تنفيذي لتطبيق التهدئة المطروحة على الجبهة الجنوبية

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قال مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس "اننا لم نصل بعد إلى إطار تنفيذي لتطبيق التهدئة المطروحة على الجبهة الجنوبية في ما يتعلق بالقرار 1701 والتي تشكل صلب كل المعطيات المطروحة على بساط البحث بين كل القوى الخارجية التي تأتي الى لبنان لتطبيق القرار ليكون اداة التهدئة على الحدود الجنوبية".وعن تدارك إدراج لبنان على اللائحة الرمادية والسوداء في النظام المصرفي العالمي، رأى نحاس في حديث لـ "صوت كل لبنان" أن مصرف لبنان هو من يمسك بهذا الملف والتواصل بينه وبين الحكومة يسير في الأطر الصحيحة من خلال وضع مصرف لبنان الأُسس لتحديد ما يجب أن تقوم به الحكومة بهدف النجاة من هذا القطوع، موضحا أن الحكومة قامت بالمراسلات اللازمة لكي لا ندخل في هذا المسار، على أمل الوصول الى مكان أقل ضررا.نحاس لم يرَ أي مسعى جدي اليوم في ملف رئاسة الجمهورية وسط الظروف الحالية غير المواتية لهذه الجدية.