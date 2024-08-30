3 أشخاص اعتدوا على أحد العسكريين... والجيش أصدر بياناً هذا ما جاء فيه

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:على خلفية قيام عدد من الأشخاص في منطقة الشمال بالاعتداء على أحد العسكريين وهو يرتدي البزة العسكرية، وانتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر تعرُّضه للضرب من قبلهم، أوقفت مديرية المخابرات المواطنين (ا.ح.) و(ب.ح.) وشقيقه (ب.ح.) المشاركين في الاعتداء.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.