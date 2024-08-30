أصوات إنفجارات تُسمع في طرابلس... هذه طبيعتها

سُمِعَت أصوات إنفجارات في أرجاء مدينة طرابلس، وأوضحت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق أنّها ناتجة عن مناورة تدريبيّة يقوم بها اللواء 12 في الجيش، في محلة سقي التبانة.

Advertisement