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لبنان

حادث سير داخل نفق سليم سلام.. وزحمة السير خانقة

Lebanon 24
30-08-2024 | 03:38
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وقع حادث سير بين عدد من السيارات داخل نفق سليم سلام باتجاه وسط بيروت، إذ اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة داخل النفق. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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