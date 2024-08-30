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لبنان
حادث سير داخل نفق سليم سلام.. وزحمة السير خانقة
Lebanon 24
30-08-2024
|
03:38
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وقع حادث سير بين عدد من السيارات داخل نفق سليم سلام باتجاه وسط بيروت، إذ اقتصرت الأضرار على الماديات.
وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة داخل النفق. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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