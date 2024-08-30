حادث سير داخل نفق سليم سلام.. وزحمة السير خانقة

وقع حادث سير بين عدد من السيارات داخل نفق سليم سلام باتجاه وسط بيروت، إذ اقتصرت الأضرار على الماديات.

وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة داخل النفق. (الوكالة الوطنية للإعلام)