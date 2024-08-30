بوشكيان: نعمل على تطوير الصناعة القانونية ومحاسبة المخالفين

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لفت وزير الصناعة جورج بوشكيان، إلى أن هدف القرارات التي يتّخذها هو الارتقاء بالصناعة القانونية والمرخّصة، وعرقلة الصناعيين المخالفين، الذين لا يلتزمون بالجودة والمواصفات".وأشار في لقاء حواريّ نظّمه رئيس تجمّع صناعيي البقاع نقولا أبو فيصل إلى "انتظام آلية منح التراخيص والشهادات الصناعية في وزارة الصناعة التي تتعاون مع سائر الوزارات المعنية على أكثر من صعيد لتسهيل أمور الصناعيين في المرافق العامة".وشرح "أهمية المشروع الذي يعمل عليه مع وزارة الزراعة وسيعود بالفائدة على أبناء البقاع ولبنان ككلّ، ويتعلّق بدعم زراعة القمح وتطويرها وربطها بالانتاج الغذائي".وأكد أن "مؤسّسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ( ليبنور) ومعهد البحوث الصناعية يحرصان على تحديث الصناعة والوقوف إلى جانب الصناعي ومساعدته وتعريفه على طرق الانتاج الصحيح وعلى المواصفات التي يتوجّب عليه التزامها في تصنيع منتجاته". (الوكالة الوطنية للإعلام)