خدمات أوجيرو تتوقف في الحازمية والمناطق المجاورة

أفادت هيئة "اوجيرو" عبر منصة "أكس" بأن "عطلا طرأ في سنترال الحازمية بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة، وعدد من المناطق المجاورة".

وأشارت إلى أن" فرقنا تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".