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لبنان

طقس نهاية الاسبوع: احتمال تساقط الرذاذ شمالا وخلايا رعدية متفرقة

Lebanon 24
30-08-2024 | 05:17
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  غائما جزئيا مع ضباب كثيف على الجبال وانخفاض محدود في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية. تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود 60 كلم/س شمال البلاد، لذا نحذر من ارتفاع موج البحر حيث يتخطى المتر والنصف،  مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات  الشمالية بدءا من بعد الظهر.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع بعض التقلبات المحلية شمال البلاد.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر آب في بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 23 و32، وفي زحلة بين 18 و35 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
 
الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل إضافي وطفيف على الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح شمالا فتصل أحيانا الى 60 كلم/س مع ارتفاع موج البحر.
 
السبت: غائم جزئيا مع ضباب كثيف على الجبال وانخفاض محدود في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية. تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود 60 كلم/س شمال البلاد، لذا نحذر من ارتفاع موج البحر حيث يتخطى المتر والنصف،  مع احتمال تساقط الرذاذ على المرتفعات  الشمالية د بدءا من بعد الظهر.
الأحد: غائم جزئيا إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل، يتشكل الضباب على المرتفعات، وتتكاثف الغيوم أحيانا فتكون الأجواء مهيأة لتساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية مع رياح ناشطة واحتمال حدوث خلايا رعدية متفرقة.
الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض محدود بدرجات الحرارة على الساحل ودون تعديل يذكر جبلا وداخلا.

-الحرارة على الساحل من 27 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 23 درجة، في الداخل من 17 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية:   جنوبية غربية ناشطة نهارا ، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين ١٥ و٣٥ كم/س وتلامس الـ٦٠ كلم شمالا.
-الانقشاع:   جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %
-حال البحر: مائج الى هائج شمالا، حرارة سطح الماء: 30.
-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  6,10
-ساعة غروب الشمس: 19,07
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