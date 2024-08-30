Advertisement

لبنان

البيسري استقبل مي الخليل

Lebanon 24
30-08-2024 | 05:29
A-
A+
Doc-P-1240783-638606180841118672.jpg
Doc-P-1240783-638606180841118672.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زارت رئيسة جمعية "بيروت ماراتون" مي الخليل مع وفد من الجمعية،  المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري .

ونوقشت الإجراءات لتسهيل قدوم العدائين والعداءات المحترفين المشاركين في سباق ماراتون بيروت الدولي المقرر الأحد 10 تشرين الثاني المقبل في واجهة بيروت البحرية تحت شعار : "قلب واحد بسباق واحد".
Advertisement

وعرضت الخليل التحضيرات الخاصة بالنسخة العشرين للسباق، والتوقعات عن حجم المشاركة من الخارج.

وأشاد البيسري، بحسب بيان موزع من الجمعية، "بما تقوم به جمعية بيروت ماراتون من نشاطات رياضية، وأكّد الحاجة الى هذه النشاطات التي تعبّر عن إرادة وصمود الشعب اللبناني في وجه كل الإعتداءات الإسرائيلية والإجرام في حق المدنيين من شهداء أبرار وجرحى ودمار ممنهج، ما يحتّم علينا أن نتشبث بأرضنا وهويتنا وكرامتنا وحقنا في الحياة بسلام وأمان في جنوبنا وعلى مساحة كل لبنان".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2024-08-30
08:30 | 2024-08-30
08:28 | 2024-08-30
08:16 | 2024-08-30
08:00 | 2024-08-30
07:53 | 2024-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24