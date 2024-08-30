البيسري استقبل مي الخليل

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زارت رئيسة جمعية "بيروت ماراتون" مي الخليل مع وفد من الجمعية، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري .ونوقشت الإجراءات لتسهيل قدوم العدائين والعداءات المحترفين المشاركين في سباق ماراتون بيروت الدولي المقرر الأحد 10 تشرين الثاني المقبل في واجهة بيروت البحرية تحت شعار : "قلب واحد بسباق واحد".وعرضت الخليل التحضيرات الخاصة بالنسخة العشرين للسباق، والتوقعات عن حجم المشاركة من الخارج.وأشاد البيسري، بحسب بيان موزع من الجمعية، "بما تقوم به جمعية بيروت ماراتون من نشاطات رياضية، وأكّد الحاجة الى هذه النشاطات التي تعبّر عن إرادة وصمود الشعب اللبناني في وجه كل الإعتداءات الإسرائيلية والإجرام في حق المدنيين من شهداء أبرار وجرحى ودمار ممنهج، ما يحتّم علينا أن نتشبث بأرضنا وهويتنا وكرامتنا وحقنا في الحياة بسلام وأمان في جنوبنا وعلى مساحة كل لبنان".