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لبنان
حبشي: رفض "حزب الله" للقرار 1701 وكأنه يتجه فعلا الى تطبيقه "وزيادة"
Lebanon 24
30-08-2024
|
06:15
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أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي "ان الخيارات التي تتخذ خارج إطار الدولة خطأ"، محملا المواطنين "مسؤولية عدم خياراتهم الجيدة لممثليهم في البرلمان". وشدد على "ان المطلوب بناء الدولة للخروج من أتون النار التي وضعت الخيارات الاخرى لبنان فيه".
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أضاف: "أن لا حل إلا بطرح القوات اللبنانية للحفاظ على اللبنانيين ومؤسسات الدولة والسماح بمشاركة الجميع في صنع القرار".
وقال : "ان السيد نصرالله اعترف قولا وفعلا بولائه للولي الفقيه الذي يحدد مسار الحرب، والذي قال اخيرا ان الحرب الحالية هي بين الحسينيين ويزيد اي بين السنة والشيعة"، مؤكدا "ان "القوات" لا تهرب من المواجهة التي نحترفها، وبالتالي فان الغد لنا، للتمتع بدولة مؤسسات ومساواة للجميع بالعدالة، ونحن في الطريق الى تحقيق ذلك".
ونبه الى ان "لبنان رهينة خيارات خاطئة"، لافتا الى "ان رفض "الحزب" للقرار 1701 وكأنه يتجه فعلا الى تطبيقه "وزيادة""، داعيا الى المراجعة النقدية للخيارات الخاطئة".
وتوجه حبشي الى "الحزب" بالقول: "مع سلاحك ما بقدر ابني دولة"، والنقاش الحقيقي حول اي لبنان نحن نعيش فيه سويا؟، موضحا ان موقف الممانعة والاسناد لم يفد غزة ولم تؤثر ايجابا على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للمذابح وتحوّل الى رهينة.
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