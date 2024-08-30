بالأسماء.. شركات طيران لا تزال تُعلّق رحلاتها إلى لبنان

أكد رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في لبنان جان عبود في بيان اليوم أن "مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت يعمل حالياً بشكل طبيعي كإدارة وحركة مسافرين"، مشيراً الى أن "حركة المطار بالمجمل لا تزال متأثرة بإرتفاع حدة التوترات التي حصلت خلال آب الحالي والتي عادت بعد "عملية الأحد الماضي" الى وضعها السابق قبل الإغتيالات التي نفّذها العدو الإسرائيلي في 30 تموز".

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وأشار عبود إلى "تراجع عدد الشركات الطيران التي علقت رحلاتها الى لبنان من حوالي 13 شركة إلى نحو 8 شركات حالياً، ومنها: "Eurowings، Swiss International Air Lines، Sundair، Asian، Lufthansa، Sun express، الكويتية، السعودية".

وأوضح أنه "في ما يخص باقي الشركات الأساسية ومنها: "عالية، المصرية، القطرية، الإتحاد، الإماراتية، إير فرانس، ترانسافيا، التركية"، فالتغير الحاصل هو في جدول الرحلات وليس في عددها، حيث باتت طائراتها تنطلق في الصباح بدلاً من الليل".

وكشف عبود عن أنه "مع بداية تموز كان لدينا بحدود 85 و90 رحلة تقريباً في اليوم الواحد، أما حالياً وبعد الأزمة فقد إنخفض عدد الرحلات إلى حوالي 65 أو 70 رحلة في اليوم وذلك يعود لأن بعض الشركات علقت رحلاتها إلى بيروت، فضلاً عن إنتهاء الموسم قسراً قبل نهاية الصيف بسبب تصاعد التوترات الأمنية".

وبالنسبة لإستحداث الممر السريع لركاب المغادرة في المطار الذي أطلقه وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، أكد عبود أن "هذا المسار حدث مهم لمطار بيروت حيث سيضعه في مصاف المطارات العالمية التي في معظمها لديها المسار السريع، فضلاً عن كونه يوفر خدمات لتسهيل مغادرة المسافرين وتخفيف الإزدحام في المطار"، متوقعاً أن يؤدي المسار السريع الى زيادة عدد الركاب في المطار بين 500 و600 ألف مسافر في السنة.

ولفت عبود الى أنه "في ظل عدم وجود المسار السريع، فإن وكالات سياحة وسفر تشهد طلباً كبيراً على الـvip lounge، لكن مع بدء العمل بالمسار السريع فإن الأمر سيتغير، بحيث سيتاح للمسافر إستخدام هذا المسار الأقل كلفة بدلاً من المكوث الـvip lounge ".