جعجع استذكر بطرس خوند بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسراً

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر منصة "إكس"، بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسراً: "لأنهم معنا دائما، لا ننتظر هذا اليوم حصرا لنتذكّر المفقودين والمخفيين قسراً في السجون السورية وعلى رأسهم رفيقنا بطرس خوند".

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