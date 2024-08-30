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لبنان

جعجع استذكر بطرس خوند بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسراً

Lebanon 24
30-08-2024 | 06:56
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كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر منصة "إكس"، بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسراً: "لأنهم معنا دائما، لا ننتظر هذا اليوم حصرا لنتذكّر المفقودين والمخفيين قسراً في السجون السورية وعلى رأسهم رفيقنا بطرس خوند".
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