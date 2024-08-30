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لبنان

زحمة سير على طريق الجمهور باتجاه بيروت.. والسبب؟

Lebanon 24
30-08-2024 | 07:09
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أفادت غرفة التحكم المروري عبر "إكس" بأن أشغالاً وأعمال تزفيت الحفر على طريق الجمهور باتجاه بيروت تسببت بازدحام مروري.

 وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير بعبدا.
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