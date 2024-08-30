زحمة سير على طريق الجمهور باتجاه بيروت.. والسبب؟



أفادت غرفة التحكم المروري عبر "إكس" بأن أشغالاً وأعمال تزفيت الحفر على طريق الجمهور باتجاه بيروت تسببت بازدحام مروري.



وتتم المعالجة من قبل عناصر مفرزة سير بعبدا.

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