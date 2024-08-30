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لبنان

أمن الدولة أجلت نازحين سوريين غير شرعيين من بلدة بصرما

Lebanon 24
30-08-2024 | 07:12
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اجلت دورية من أمن ألدولة  مكتب الكورة وبناء على إشارة من محافظ الشمال رمزي نهرا نازحين سوريين غير شرعيين من بلدة بصرما والذين لايحملون اوراقا ثبوتية.

 
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