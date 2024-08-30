بشأن موازنة العام 2025.. هذا ما تقرّر "حكومياً"

وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، كتاباً إلى الوزراء مع قرص مدمجٍ يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025.

وطلب الكتاب من الوزراء الاطلاع وبيان الرأي بمشروع القانون بالسرعة الممكنة، مشيراً إلى أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصدد الدعوة لعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء ابتداء من تاريخ 10 أيلول 2024 للبت بالمشروع المعروض.

Advertisement

للإطلاع الى الكتاب.. إضغط هنا