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لبنان

بخاري بحث مع سليمان التطوّرات الراهنة في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
30-08-2024 | 07:28
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زار اليوم سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري ،الرئيس  ميشال سليمان  في دارته بمنطقة اليرزة. وتناول اللقاء أبرز التطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة، بالإضافة الى عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.
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