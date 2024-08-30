Advertisement

لبنان

بالجرم المشهود... "المعلومات" توقف في الغازية سارق كابلات كهربائية

Lebanon 24
30-08-2024 | 08:28
A-
A+
Doc-P-1240835-638606286150637610.png
Doc-P-1240835-638606286150637610.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: 
"نتيجة المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الكابلات والأسلاك الكهربائية عن الشبكة العامة في مختلف المناطق اللبنانية، كثفت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية في المناطق التي تكثُر فيها هذه العمليات لتحديد المتورطين بها وتوقيفهم.
Advertisement
 
نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية أحد منفذي هذه السرقات عن الشبكة العامة، ويدعى:ع. س. (مواليد عام 2001، فلسطيني).
 
بتاريخ 26-8-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه، بالجرم المشهود، في بلدة الغازية - قضاء صيدا، أثناء قيامه بقطع وسرقة كابل كهربائي (3 خطوط) تم ضبطه.
 
سلم مع المضبوطات الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني في حقه، بناء على إشارة القضاء المختص".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:51 | 2024-08-30
10:47 | 2024-08-30
10:19 | 2024-08-30
09:47 | 2024-08-30
09:28 | 2024-08-30
09:08 | 2024-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24