في الأشرفية.. كسر زجاج سيارتها وهذا ما فعله لاحقاً

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

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في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم، ومنها السّرقة من داخل السّيّارات.بتاريخ 24-8-2024، ادّعت إحدى المواطنات لدى فصيلة الأشرفيّة في وحدة شرطة بيروت حول إقدام شخص مجهول الهويّة على كسر زجاج سيّارتها وسرقة حقيبتها.بناءً عليه، كثّفت مفرزة استقصاء بيروت استقصاءاتها وتحريّاتها لتوقيف الفاعل، ونتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى:- ع. م. (من مواليد عام 1963، لبناني)بتاريخ 25-8-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة، كمنت له إحدى دوريّات المفرزة، في محلّة الأشرفية، وتمكّنت من توقيفه على متن دراجة آلية. بتفتيشه، عُثِرَ بحوزته على أداة تُستخدم لكسر زجاج السّيّارات.أودع فصيلة الأشرفية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.إنّ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تطلب من المواطنين الكرام، عدم ترك أغراضهم (هاتف خلوي، حقائب يدوية، حاسوب محمول، وغيرها...) بشكل ظاهر داخل سياراتهم، بعد ركنها، مما يجعلها عُرضة للسّرقة.