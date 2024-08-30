رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي: لا يوجد أي نية لا اليوم ولا مستقبلا لحرق نفايات في معمل سبلين

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أجرى رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي، المحامي جورج خوري، اتصالات مع المعنيين، للإستفسار حول ما أشارت اليه بعض مواقع التواصل الاجتماعي، المرتبطة بمعمل الأسمنت في سبلين .وقال الخوري في بيان له: "بنتيجة الإتصالات، يهمنا ان نؤكد ان كل ما نشر وينشر هو عار من الصحة، ولا يوجد أي نية، لا اليوم ولا مستقبلا، لحرق أية نفايات في المعمل من اي مصدر كان، ولا لأية حواصل نفايات RDF او غيره".وأكد "ان المعمل يخضع للإشراف الدقيق من وزارة البيئة، ويلتزم معاييرها في كل نشاطاته، حرصا على البيئة والمحيط، ونحن كإتحاد سنبقى نراقب هذا الموضوع ومدى التزام المعمل بالمعايير التي اقرتها وزارة البيئة".