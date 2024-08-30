النائب الخازن امام وفد من بلدة فاريا ورئيس مرفأ جونيه: مرفأ جونيه مرفأ حيوي وأساسي للمدينة

استقبل النائب فريد هيكل الخازن في دارته في القليعات، وفداً من بلدة فاريا يتقدمهم رئيس بلدية فاريا ميشال سلامة ورئيس مرفأ جونيه الجديد جوزيف عواد.

وقد شكر الوفد الخازن على سعيه لتعيين عواد رئيسا للمرفأ. وبدوره، تمنى الخازن" التوفيق لعواد في مهامه الجديدة"، معتبرا ان "مرفأ جونيه هو مرفأ حيوي وأساسي لمدينة جونيه خصوصا ومنطقة كسروان عموما".

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