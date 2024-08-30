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لبنان

بطريقة احتيالية... امرأة سرقت مصاغا ذهبيا في البربير

Lebanon 24
30-08-2024 | 10:47
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صـدر عــــن المديريّة العـامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العـــلاقات العامّـــة البـلاغ التّالـي: "بتاريخ 19-8-2024، ادّعى موظف محال لبيع المجوهرات، لدى فصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي ضدّ المدعوة: ه. ع. (من مواليد عام 1986، لبنانية)، بجرم سرقة مصاغ، بطريقة احتيالية، بقيمة /124,600/ دولار أميركي.
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بعد المتابعة، تمكّنت عناصر الفصيلة من استدراج المشتبه بها.

بالتّحقيق معها، انكرت في بادئ الأمر ما نُسِبَ إليها، ولكن بعد مواجهتها بالأدلّة والبراهين التي تُثبِت تورّطها، اعترفت بأنها قامت بالسّرقة، وببيع المسروقات، بالاشتراك مع شخص آخر، لدى محلَّي مجوهرات في "سوق الذّهب" في محلّة البربير – بيروت.

على الأثر، قامت دوريّة من الفصيلة بمؤازرة قوّة من فصيلة برج البراجنة بمداهمة منزل الأخير، وعملت على توقيفه حيث يقيم في محلّة برج البراجنة، ويُدعى: - ح. ج. (مواليد عام 1966، لبناني)، وضبطت بحوزته مبلغ /10,000/ دولار أميركي.

باستماعه، اعترف بما نُسِبَ إليه.

كذلك، تمّت مداهمة محلَّين تجاريَّين في البربير ومصادرة كميّة الذّهب المُباعة.

أعيدت المسروقات إلى الجّهة المدّعية، وخُتِمَ المحلان بالشّمع الأحمر، وأودع الموقوفان القضاء المختص، بناءً على إشارته".
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