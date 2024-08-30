حادثة مروّعة في شمال لبنان.. شاب قام بطعن والده عدة مرات

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن شاباً طعن بسكين والده عدة مرات وأصابه في كتفه في بلدة بحنين بسبب إشكال بينهما.

ونُقل الوالد الى مستشفى الخير في المنية لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة.