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لبنان

حادثة مروّعة في شمال لبنان.. شاب قام بطعن والده عدة مرات

Lebanon 24
30-08-2024 | 10:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن شاباً طعن بسكين والده عدة مرات وأصابه في كتفه في بلدة بحنين بسبب إشكال بينهما. 
 
ونُقل الوالد الى مستشفى الخير في المنية لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة.  
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المنية

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