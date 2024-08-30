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لبنان
بالصورة.. "رأس أرنب" يتجوّل على أوتوستراد لبنانيّ!
Lebanon 24
30-08-2024
|
12:04
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نشرت قناة الـ"MTV" عبر موقعها الالكترونيّ، صورة لمواطن يركب دراجة نارية من دون لوحة قانونية، بينما استعاض عن "الخوذة بـ"رأس أرنب".
المشهد الذي جرى رصده على إحدى الطرقات السريعة، أثار موجة من الاستغراب في أوساط الناشطين، في وقت اعتبر البعض أن ما يجري يكشف أحد وجوه الاستهتار.
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