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لبنان

نقيبا المحامين في بيروت والشمال زارا الديمان ونوّها بـ"مواقف الراعي الوطنية"

Lebanon 24
30-08-2024 | 13:15
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زار نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن وعقيلته الدكتورة فدى مرعي ونقيب المحامين في بيروت فادي المصري وعقيلته نيكول المصري البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقر إقامته في الديمان.
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وحيا الحسن والمصري البطريرك الراعي على "مواقفه الوطنية المميزة"، واكدا "ثوابت النقابتين في تطبيق الدستور وإنتخاب رئيسٍ للجمهورية وتحقيق العدالة في لبنان وتعزيز دور القضاء صاحب المسؤولية الكبيرة في ظل هذه الظروف الصعبة".
 
وأثنى الراعي على "هذه الزيارة الثنائية الهامة والمميزة لنقيبي المحامين في بيروت وطرابلس في صورة تؤكد بأن العدالة لا تتجزأ"، مؤكدا أهمية "وحدة العدالة والجسم القانوني في لبنان".
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