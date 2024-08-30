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وحيا الحسن والمصري البطريرك الراعي على "مواقفه الوطنية المميزة"، واكدا "ثوابت النقابتين في تطبيق الدستور وإنتخاب رئيسٍ للجمهورية وتحقيق العدالة في لبنان وتعزيز دور القضاء صاحب المسؤولية الكبيرة في ظل هذه الظروف الصعبة".وأثنى الراعي على "هذه الزيارة الثنائية الهامة والمميزة لنقيبي المحامين في بيروت وطرابلس في صورة تؤكد بأن العدالة لا تتجزأ"، مؤكدا أهمية "وحدة العدالة والجسم القانوني في لبنان".