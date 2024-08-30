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لبنان

ماذا سيعلن بري خلال كلمته المُرتقبة؟

Lebanon 24
30-08-2024 | 13:16
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أفادت قناة الـ"MTV" مساء اليوم الجمعة، ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يطرح غداً مبادرة رئاسية جديدة في كلمته، إنما سيعود إلى مبادرته القديمة محاولاً إعادة إحيائها.



وقالت معلومات mtv ان "بري سيعود ليدعو الفرقاء السياسيين إلى المشاركة في حوار برئاسته تحت قبة البرلمان على أن يفتح بعدها جلسات انتخابية بأكثر من دورة في اليوم على قاعدة "تنين، أربعا، جمعة"، لأن إبقاء جلسة الانتخاب مفتوحة بالمطلق يمنع المجلس من التشريع في هذه المرحلة الدقيقة".
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وتابعت المصادر ان "بري سيوجّه رسالة إلى رافضي الحوار ويؤكد أنه إذا تم جمع 86 نائباً فسيدعو إلى الحوار بمن حضر من أكثرية النواب رغم رفض المعارضة".
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