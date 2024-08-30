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لبنان

بين شركات الطيران.. إنجازٌ جديد لـ"الميديل إيست"!

Lebanon 24
30-08-2024 | 13:57
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أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط" في بيان، أنها "حلّت في المرتبة الثالثة لأفضل شركة طيران لوجبات الطيران، بناء على 27000 مراجعة للمسافرين عبر أكثر من 100 شركة طيران".
 
 
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