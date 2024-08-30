أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط" في بيان، أنها "حلّت في المرتبة الثالثة لأفضل شركة طيران لوجبات الطيران، بناء على 27000 مراجعة للمسافرين عبر أكثر من 100 شركة طيران".

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