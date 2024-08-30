هجومٌ جويّ.. إسرائيل تقصف محيط مسجد بلدة لبنانية!

شنّ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الجمعة، هجوماً جوياً استهدف بلدة طيرحرفا - جنوب لبنان.

وذكر "الوكالة الوطنيّة للإعلام" أنَّ القصف استهدف محيط مسجد البلدة.

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في المقابل، قالت مصادر ميدانية إن الاستهداف طال منزلين من دون تسجيل إصابات.