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لبنان

هجومٌ جويّ.. إسرائيل تقصف محيط مسجد بلدة لبنانية!

Lebanon 24
30-08-2024 | 14:07
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شنّ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الجمعة، هجوماً جوياً استهدف بلدة طيرحرفا - جنوب لبنان.
 
وذكر "الوكالة الوطنيّة للإعلام" أنَّ القصف استهدف محيط مسجد البلدة.
 
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في المقابل، قالت مصادر ميدانية إن الاستهداف طال منزلين من دون تسجيل إصابات.
 
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لبنان

طيرحرفا

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