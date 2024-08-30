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لبنان
ماذا ستشهد مدارس الجنوب يوم 17 أيلول؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
30-08-2024
|
14:46
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علِم "لبنان24" أنَّ التسجيل في المدارس الرسمية سيبدأ خلال الأيام القليلة للعام الدراسي الجديد، وذلك وفق آلية وضعتها وزارة التربيّة.
وفي ما خصّ مدارس الجنوب، فقد قالت المصادر إن التسجيل سيكونُ وفق الإجراءات المُعتمدة، على أن تتبلور إحصاءات الطلاب المسجلين ضمن المدارس الرسمية هناك بين نازحين وغير نازحين، بعد يوم 17 أيلول المُقبل.
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يُشار إلى أنَّ وزارة التربية أعلنت اليوم أنَّ العام الدراسيّ سيبدأ يوم 30 أيلول المُقبل ولـ4 أيام أسبوعاً.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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