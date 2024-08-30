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لبنان

"القرار اتخذ وكنا خسرنا التيار".. باسيل: لا خوف طالما لدينا فكر وقضية

Lebanon 24
30-08-2024 | 15:11
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صرّح رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، اليوم الجمعة، أنّ "نحن في بلد يقول فيه البعض "ما فينا نعيش مع بعضنا" وفي المقابل هناك من يقول "ما فينا نعيش الا مع بعضنا" وهذا هو التيار الوطني الحرّ".
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وأضاف، خلال عشاء هيئة الشوف في التيار، أنّه "يسألون عن موقفنا من حزب الله، ويتهموننا بالتناقض، اما نحن فنقول للحزب: نحن معكم بالدفاع مع لبنان لكن لسنا معكم عندما تفتحون حربا، فنحن مع استراتيجية دفاعية لا استراتيجية هجومية... وهذا لا يعني طبعا اننا مع اسرائيل!".
 
وتابع باسيل، "الالتزام لا يتطلب شرحا في حزب سياسي... التنوع غنى، فنحن نسير في خط ولدينا مبادئ لا عقيدة ضيقة... وحدود الخط واسعة جدا لكن المشكلة تكون عند الخروج من الخط واكثر من ذلك الاصرار على اظهار عدم الالتزام بالقرار".
 
وأكدّ، "القرار اتخذ لكن لا نسمح لأحد بأن يتناول من خرجوا بالسوء وخاصة على وسائل التواصل وكذلك الناس الذين أيدوهم وكنا خسرنا التيار لو لم يتخذ قرار وسنخبركم عن المعاناة في الشأن الداخلي قبل أن نصل الى هنا في مقابلة تلفزيونية على الOTV على الارجح الاثنين في 9 ايلول".
 
وأردف باسيل، "لم نأت من خلفية ميليشيوية ونحن لسنا اليوم في الحرب حين كنا لا ندخل في الاحزاب لأنها كانت مرتبطة بالميليشيا، فالحزب طريقة حضارية للعمل وعندما نفتت الأحزاب لصالح الأفراد يضعف العمل السياسي ولا خوف على التيار طالما لديه فكر وقضية ولن تجدوا في هذا الوطن الصعب تياراً سياسياً على هذا القدر من الحرية والإستقلالية والقدرة على المعارك المستحيلة". 
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