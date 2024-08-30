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لبنان

بلدات لبنانية تحت القصف.. عدوانٌ إسرائيليّ يطال مناطق في الجنوب

Lebanon 24
30-08-2024 | 16:16
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شنّ العدو الإسرائيلي، مساء الجمعة، هجمات جويّة استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان.
 
وذكرت المعلومات الميدانيّة أنَّ القصف الإسرائيليّ استهدف المنطقة الواقعة بين بلدات حدّاثا ورشاف والطيري، فيما طال القصف المدفعيّ أطراف بلدة زبقين.
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ومساء، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّه تمّ إطلاق رشقات صاروخية كثيفة من لبنان باتجاه مناطق الجليل الغربي المحاذية للحدود بين لبنان وإسرائيل.
 
وأشارت التقارير إلى أنهُ تم إصدار تعليمات للسكان في العديد من المستوطنات الإسرائيلية للبقاء بالقرب من المناطق المحمية.
 
في غضون ذلك، قالت تقارير أخرى إن أصوات انفجارات قويّة تُسمع في الجليل الغربي عقب دويّ صافرات الإنذار.
 
 
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