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لبنان

"ضربة" جديدة لـ"حزب الله".. ماذا قصف بـ"الفلق" و "الكاتيوشا"؟

Lebanon 24
30-08-2024 | 16:47
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ عملية جديدة ضد هدفٍ عسكريّ إسرائيلي.
وذكر الحزب أنه استهدف مربض مدفعية العدو التابع للكتيبة 411 في نافه زيف ومقرّ قيادة اللواء الغربي 300 في ثكنة يعرا، كما قصف تجمعاً وانتشاراً للجنود في محيط المقر، وذلك بواسطة صواريخ الفلق والكاتيوشا.
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