28
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عودة إسرائيل الى لغة التهديدات: رسائل داخليّة على أبواب المدارس
Lebanon 24
30-08-2024
|
22:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب محمد علوش في" الديار":التهديدات الإسرائيلية، لا سيما بعد تنفيذ "حزب الله" رده على إغتيال شكر، تأتي من باب المزايدة الداخلية الاسرائيلية بالدرجة الأولى، وتشكل رسائل الى مستوطني الشمال الذين يضغطون على الحكومة مع اقتراب العام الدراسي، لا سيما أن تل أبيب كانت تملك، على مدى الأشهر الماضية، العديد من الأسباب التي كان من الممكن أن تدفعها إلى شن عدوان واسع على لبنان، بالإضافة إلى السعي إلى الضغط على الحزب من أجل وقف جبهة المساندة، في ظل تزايد الضغوط في الداخل اللبناني التي تصب في هذا الإتجاه.
Advertisement
حتى الساعة، ترى المصادر أنه لا يزال من المستبعد أن تبادر تل أبيب إلى تنفيذ أي من تلك التهديدات، نظراً إلى أنها، أولاً، لا تحظى بالغطاء اللازم لذلك، خصوصاً من الجانب الأميركي، في حين هي تدرك أن الذهاب إلى هذه الخطوة من دون ذلك الغطاء هو أمر غير ممكن، وثانياً بسبب إنشغالها في الأوضاع على الأراضي الفلسطينية، بعد مبادرتها إلى شن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، في حين هي لم تنجح في الإنتهاء من تلك التي لا تزال قائمة في قطاع غزة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك عامل ثالث لا يقل أهمية، يكمن بأنها تدرك جيداً أن القدرات التي لدى "حزب الله" تختلف عن تلك الموجودة لدى الفصائل الفلسطينية المقاومة، وبالتالي تعتبر أن من الأفضل أن تبحث عن تحقيق نجاحات هناك، بدل المغامرة بحرب لا تستطيع التكهن بنتائجها مع الحزب، من دون أن يلغي ذلك إحتمال إستمرارها بالتصعيد على الجبهة الجنوبية، ضمن الحد الذي لا يقود إلى الحرب الشاملة، إلا إذا توفرت لديها فرص أفضل أو بادر "حزب الله" إلى ذلك.
بالخلاصة، تختم المصادر بالتأكيد على أن اللغة التصعيدية التي يعتمدها العدو تشبه تلك التي كانت قائمة منذ أشهر، مع فارق هو أن المواجهات توسعت بعض الشيء، وحين يتحدث العدو عن عمل في الشمال لإعادة المستوطنين الى منازلهم فهذا يعني تواضع الأهداف، وهدف كهذا لا يمكن أن يكون على قائمة أهداف أي حرب واسعة، مشددة على أن نفس المسؤولين الذين يطلقون التهديدات، يقولون أن اسرائيل تفضل حتى اللحظة المساعي الدبلوماسية، وذلك لأن ظروف الحرب غير متوفرة، على أمل أن تنتهي الحرب في المنطقة قبل توفرها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
على الرغم من الانتقادات.. ممثلة لبنانية شهيرة تعود إلى جزيرة منعزلة مع شابّات وشبّان يبحثون عن الحب!
Lebanon 24
على الرغم من الانتقادات.. ممثلة لبنانية شهيرة تعود إلى جزيرة منعزلة مع شابّات وشبّان يبحثون عن الحب!
04:09 | 2024-08-30
30/08/2024 04:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنا راغب علامة يرقصان في تركيا.. فيديو لهما ينتشر
Lebanon 24
ابنا راغب علامة يرقصان في تركيا.. فيديو لهما ينتشر
04:34 | 2024-08-30
30/08/2024 04:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنه أصبح شابا وسياً.. باسل خياط يحتفل بعيد ميلاده بطريقة مميزة وهذا عمره (صور)
Lebanon 24
ابنه أصبح شابا وسياً.. باسل خياط يحتفل بعيد ميلاده بطريقة مميزة وهذا عمره (صور)
02:14 | 2024-08-30
30/08/2024 02:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد فؤاد في ورطة جديدة.. ما القصّة؟
Lebanon 24
محمد فؤاد في ورطة جديدة.. ما القصّة؟
14:05 | 2024-08-30
30/08/2024 02:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تخزين الدولارات داخل منازل اللبنانيين مستمر.. قيمتهم لم تعد كما كانت!
Lebanon 24
تخزين الدولارات داخل منازل اللبنانيين مستمر.. قيمتهم لم تعد كما كانت!
02:30 | 2024-08-30
30/08/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:05 | 2024-08-30
تجدد التهديدات الاسرائيلية.. وحشد الألوية والوحدات القتالية قبالة جبهة الجنوب
22:09 | 2024-08-30
ميقاتي يطلب توزيعا عادلا بين المناطق للتغذية بالكهرباء.. وخليل احال الموازنة الى الحكومة
22:13 | 2024-08-30
إسرائيل تُطور استخدامات مُسيّراتها في الجنوب لاعتراض المدنيين
23:01 | 2024-08-30
مبارزة عونية بالفشل والخراب
22:55 | 2024-08-30
المنطقة العازلة بضمان الـ 1701 بعد تعديله
22:55 | 2024-08-30
الإمام السيد موسى الصدر: رمز العدالة والوحدة
فيديو
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:53 | 2024-08-29
31/08/2024 07:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
31/08/2024 07:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
31/08/2024 07:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24