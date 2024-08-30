28
o
بيروت
31
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المنطقة العازلة بضمان الـ 1701 بعد تعديله
Lebanon 24
30-08-2024
|
22:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": منذ العام 2006 ، يعتبر الأميركيون أنفسهم حراس القرار 1701 ،في اعتباره الوصفة المناسبة لضمان "حسن الجوار" بين لبنان وإسرائيل، بضمان قوات "اليونيفيل" التي تم توسيع صلاحياتهابهذا القرار، لكي تتولى أمن المنطقة الحدودية، بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وطوال 17 عاماً مضت، أي حتى اندلاع الحربفي غزة والجنوب، تجنبت إسرائيل توجيه أي ضربة ل "حزب الله" في لبنان. وغالباً ما شنت الغارات على أهداف
Advertisement
ل "الحزب" وإيرانداخل الأراضي السورية، التزاماً منها بالتفاهم مع واشنطن.فلبنان في هذا المعنى بقي "خصوصية أميركية" ليس مسموحاً المسّ بها، حتى من جانب الحليف الأقرب إسرائيل .
هذا "الستاتيكو" خدم إسرائيل لأنه أراحها طويلاً على الجبهة الشمالية، لكنه وفر للبنان أيضاً حماية طويلة الأمد. وفي ظله،جرت المفاوضات التي أدت إلى ترسيم الحدود البحرية في العام2022 ، وتقاسم ثروات النفط والغاز في المياه بين لبنان وإسرائيل.
وكانت الاستعدادات جارية لإطلاق المفاوضات الرامية إلى ترسيم الحدود البرية، لكن الحرب جمدت المساعي السياسية، مرحلياً على الأقل. بعد عملية "طوفان الأقصى"، قال الإسرائيليون: لن نرتكب الخطأ إياه على حدود لبنان. لن نمنح "حزب الله" فرصة تكرار مافعلته "حماس" في غزة. وهذه المرة، لن نقبل إلا بتثبيت المنطقة العازلة داخل الأراضي اللبنانية، بعمق كافٍ من أجل طمأنتنا.وهذا الطلب لن نتراجع عنه، بل لا مجال للنقاش حوله وسنعمل لتحقيقه بالديبلوماسية أولاً، وبالقوة إذا فشلت المحاولة . أخذ الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين على عاتقه تعطيل أي مفاجأة سيئة بين لبنان وإسرائيل. فقد أقنع إسرائيل بأن واشنطن ستضمن عدم تجاوز "حزب الله" قواعد الاشتباك السائدة وأقنع لبنان بأن واشنطن ستضمن منع إسرائيل من تنفيذ أي مغامرةكبرى، أي الاجتياح البري للجنوب أو توسيع الحرب لتشمل أهدافاً حيوية في الداخل اللبناني. وارتأى هوكشتاين أن المخرج الأنسب من المأزق هو إقناع "الحزب" بوقف حرب "المساندة"، والتزام القرار1701 . لكنه، عندما فشل في ذلك، خفض سقف طموحاته.فبدلاً من وقف الحرب، بات يعمل لإبقاء حدود الاشتباك مظبوطة.وبدلاً من مطالبة "الحزب" بسحب سلاحه إلى ما وراء الليطاني،طالب بالانسحاب بضعة كيلومترات فقط عن الخط الأزرق. ولكن،على رغم هذه "التنزيلات"، أصر "حزب الله" على القتال ما دامتحرب غزة مستمرة ورفض أي انسحاب لمقاتليه. عملياً، هوكشتاين"سحب يده" من الوساطة في الفترة الأخيرة. وفي العادة، عند انسحاب الوسيط، تصبح الدفة في يد الطرف الأقوى. وفوق ذلك،بات الأميركيون اليوم أكثر إلحاحاً، كما إسرائيل، على
إنشاء منطقة عازلة في لبنان، بضمانات قوية، بحيث لا تتكرر عملية "طوفان الأقصى" على الحدود الشمالية، لا اليوم ولا في المستقبل. ولكن، حتى الآن، يرفض الأميركيون منح إسرائيل ضوءاً اخضر لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في لبنان.
الصورة اليوم هي الآتية: إدارة جو بايدن متحمسة أكثر من أي يوممضى لمساعدة إسرائيل على تأمين الهدوء في الحدود مع لبنان وضمان ذلك بإنشاء المنطقة العازلة، أي التنفيذ الدقيق لبنود القرار1701. وهذا الحرص ظهر في التجديد قبل أيام ل"اليونيفيل" عاماً آخر. لكن التطور في موقف واشنطن هو أنها ربما تتساهل مع أي عمل عسكري تقرر إسرائيل تنفيذه، تحت شعار إنهاء حرب الاستنزاف وضمان أمن الشمال وفرض المنطقة العازلة في جنوب لبنان. وثمة من يعتقد أن الأميركيين باتوا قريبين جداً من الموقف الإسرائيلي، في ما يتعلق بالوضع مع لبنان.ولذلك، هم سيدعمون إحياء القرار 1701 ، وبصيغة جديدة متشددة، بحيث تنشأ المنطقة العازلة بدعم دولي شامل، وضمان "اليونيفيل"، علماً أن القرار 1701 في صيغته الحالية يمنح هذه القوات هوامش عمل واسعة، لم تستفد منها طوال الأعوام السابقة. يعني ذلك أن المرحلة المقبلة ستشهد ضغطاً إسرائيلياً وأميركياًودولياً عالياً على لبنان، ليسير في التسويات التي يجري تحضيرها، بمعزل عما سيتجه إليه الملف الفلسطيني، في غزة والضفة الغربية. وإذا رفض لبنان الاستجابة للمطالب الدولية، فمن المرجح أن يشهد مرحلة ساخنة جداً ولا أفق واضحاً لها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
على الرغم من الانتقادات.. ممثلة لبنانية شهيرة تعود إلى جزيرة منعزلة مع شابّات وشبّان يبحثون عن الحب!
Lebanon 24
على الرغم من الانتقادات.. ممثلة لبنانية شهيرة تعود إلى جزيرة منعزلة مع شابّات وشبّان يبحثون عن الحب!
04:09 | 2024-08-30
30/08/2024 04:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنا راغب علامة يرقصان في تركيا.. فيديو لهما ينتشر
Lebanon 24
ابنا راغب علامة يرقصان في تركيا.. فيديو لهما ينتشر
04:34 | 2024-08-30
30/08/2024 04:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنه أصبح شابا وسياً.. باسل خياط يحتفل بعيد ميلاده بطريقة مميزة وهذا عمره (صور)
Lebanon 24
ابنه أصبح شابا وسياً.. باسل خياط يحتفل بعيد ميلاده بطريقة مميزة وهذا عمره (صور)
02:14 | 2024-08-30
30/08/2024 02:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد فؤاد في ورطة جديدة.. ما القصّة؟
Lebanon 24
محمد فؤاد في ورطة جديدة.. ما القصّة؟
14:05 | 2024-08-30
30/08/2024 02:05:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تخزين الدولارات داخل منازل اللبنانيين مستمر.. قيمتهم لم تعد كما كانت!
Lebanon 24
تخزين الدولارات داخل منازل اللبنانيين مستمر.. قيمتهم لم تعد كما كانت!
02:30 | 2024-08-30
30/08/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:05 | 2024-08-30
تجدد التهديدات الاسرائيلية.. وحشد الألوية والوحدات القتالية قبالة جبهة الجنوب
22:09 | 2024-08-30
ميقاتي يطلب توزيعا عادلا بين المناطق للتغذية بالكهرباء.. وخليل احال الموازنة الى الحكومة
22:13 | 2024-08-30
إسرائيل تُطور استخدامات مُسيّراتها في الجنوب لاعتراض المدنيين
23:01 | 2024-08-30
مبارزة عونية بالفشل والخراب
22:55 | 2024-08-30
الإمام السيد موسى الصدر: رمز العدالة والوحدة
22:45 | 2024-08-30
بري : بحث التمديد للامنيين سابق لاوانه
فيديو
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
"منك لله اخذنا ذنوب على الفاضي".. بسبب صوتها هيفا وهبي تتعرّض لهجوم واسع شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:53 | 2024-08-29
31/08/2024 07:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
بطلة مسلسل "لعبة حب" الممثلة اللبنانية تنهار من البكاء.. شاهدوا ماذا حصل
03:26 | 2024-08-24
31/08/2024 07:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
Lebanon 24
"شو صرلو بعد الزواج؟" ناصيف زيتون يتحرر من خجله ويُفاجئ الجمهور شاهدوا كيف رقص (فيديو)
02:25 | 2024-08-22
31/08/2024 07:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24