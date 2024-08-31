حريق كبير في يحمر.. ومسيّرة تلقي قنابل حارقة على اطراف الناقورة

تعرضت أطراف يحمر الشقيف ومجرى النهر عند الاطراف الجنوبية فيها لقصف مدفعي، تسبب في اندلاع النيران التي امتدت الى مشارف المنازل، وعملت فرق الدفاع المدني على اخماد النيران رغم صعوبة الارض، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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كما عملت فرق الاطفاء على اخماد حريق كبير شب في اطراف بلدة الناقورة تسبب به القاء طائرة درون معادية مواد حارقة في المنطقة.

وكان الجيش الاسرائيلي قد اطلق قنابل مضيئة أن طيلة الليل الفائت حتى صباح اليوم فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل فيما استهدفت نيران رشاشاته الثقيلة فجرا اطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب.

وقصفت المدفعية الاسرائيلية الثقيلة بعشرات القذائف اطراف بلدة شمع واودية بلدة مجدل زون، وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي حتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".