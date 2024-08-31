ضابط يهين المواطنين في النافعة: راسي ما بيفرز

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يشكو قاصدو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات/ مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة من صلافة احد الضباط المولجين القيام بمهام اساسية في المركز وفوقيته في التعاطي مع الناس .وبحسب المعلومات فان الضابط المذكور يتباهى امام مراجعيه بالقول "انا من آخر الدني وراسي ما بيفرز".