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لبنان
ضابط يهين المواطنين في النافعة: راسي ما بيفرز
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
31-08-2024
|
01:45
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يشكو قاصدو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات/ مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة من صلافة احد الضباط المولجين القيام بمهام اساسية في المركز وفوقيته في التعاطي مع الناس .
وبحسب المعلومات فان الضابط المذكور يتباهى امام مراجعيه بالقول "انا من آخر الدني وراسي ما بيفرز".
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