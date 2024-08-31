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لبنان

ضابط يهين المواطنين في النافعة: راسي ما بيفرز

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-08-2024 | 01:45
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يشكو قاصدو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات/ مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة من صلافة احد الضباط المولجين القيام بمهام اساسية في المركز وفوقيته في التعاطي مع الناس  .
وبحسب المعلومات فان الضابط المذكور يتباهى امام مراجعيه بالقول "انا من آخر الدني وراسي ما بيفرز".
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