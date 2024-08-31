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لبنان
عن كلام نصرالله.. "نائب تغييري" يرفض "أمراً خطيراً"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
31-08-2024
|
02:15
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علّق نائبان خلال دردشة على مضمون مسألة تمديد مجلس الأمن الدولي لولاية قوّات "اليونيفيل" في لبنان، فأشارا إلى أنَّ هذا الموضوع يرتبط بأمرين أساسيين وهما: تمسُّك لبنان بالشرعية الدولية، وضرورة الانطلاق نحو دعم الجيش وتقويته ليتولّى زمام المبادرة عند الحدود.
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أحد النواب من الحزب "التقدمي الإشتراكي" قال إنّ "صمود الحكومة اللبنانية ورئيسها نجيب ميقاتي وعدم تنازل الأخير عن أي حق للبنان، هو الذي أدّى إلى انتزاع التجديد لليونيفيل بشروط بيروت وليس بشروط إسرائيل التي تسعى دائماً للإنقضاض على القرارات الأممية والشرعية الدولية".
في المقابل، توقف النائب الآخر وهو من كتلة "التغيير"، عند كلام أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي اعتبر أن مخاوف إسرائيل من شنّ حرب ضد لبنان لا تأتي من القرارات الدولية، بل من ضغط المقاومة.
النائب قال إنهُ يرفض الانجرار إلى منطق إسرائيل الخطير الذي يسعى لضرب الشرعية الدولية التي يتمسك بها لبنان دون أي أمرٍ آخر، وأضاف: "إسرائيل تريدُ جر المنطقة إلى شريعة الغاب، لكن هذا الأمر لن يحصل وضمانتنا في لبنان هي جيشنا".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
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