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لبنان

بعد العثور على جثة شاب غرق أمس في عمشيت.. تحذير من ارتياد الشاطئ اليوم (صور)

Lebanon 24
31-08-2024 | 02:31
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تواصلت عمليات البحث والمسح الشامل براً وبحراً بدءاً من مساء أمس الجمعة من شاطئ عمشيت الى طرابلس، والتي نفذها عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني والمراكز البرية المجاورة، بالتنسيق مع مغاوير البحر في الجيش، للعثور على شاب سوري الجنسية فقد أمس اثناء ممارسة رياضة السباحة مقابل شاطئ عمشيت، والتي استمرت طيلة ساعات الليل وسط تحديات قاهرة بسبب ارتفاع الأمواج وتعدد المغاور الصخرية المسننة والبالغة العمق في تلك البقعة الجغرافية مقابل شاطئ عمشيت.
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وصباح اليوم السبت تمكن عناصر الدفاع المدني من العثور على جثة الشاب على سطح المياه وقد عملوا على انتشالها ليتم نقلها الى المستشفى عقب حضور الأجهزة الأمنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.

وفي السياق حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من خطر ارتياد الشاطىء اليوم بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الهواء ما قد يعرضهم لخطر الغرق عند اقدامهم على ممارسة هواية السباحة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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