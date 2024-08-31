عطل طرأ على سنترال جعيتا.. هذا ما أعلنته اوجيرو

أفادت هيئة "أوجيرو "عبر منصة " اكس" بان "عطلا طرأ في سنترال جعيتا بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة".



واكدت ان" فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".

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