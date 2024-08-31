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لبنان
عطل طرأ على سنترال جعيتا.. هذا ما أعلنته اوجيرو
Lebanon 24
31-08-2024
|
03:18
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أفادت هيئة "أوجيرو "عبر منصة " اكس" بان "عطلا طرأ في سنترال جعيتا بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة".
واكدت ان" فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
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اوجيرو
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