العبسي من الأردن: لضرورة استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين

Advertisement

وصل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي الى مطار الاميرة علياء في الاردن آتيا من بيروت يرافقه اعضاء السينودس الدائم في زيارة راعوية وقانونية لابرشية بترا وفيلدلفيا وسائر الاردن .وكان في استقباله على ارض المطار القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية لدى المملكة السفير يوسف اميل رجي وعدد من الكهنة والعاملين والخدام في الابرشية .وكانت للعبسي كلمة مقتضبة شدد فيها على "حسن التعاون الاخوي مع الاردن الشقيق وضرورة استمراره لما فيه خير الشعبين الشقيقين ".واستهل يومه الاول بصلاة الشكر مع كهنة الابرشية ورعاتها ومؤمنين قبل انتقاله الى موقع مغطس السيد المسيح لمباركة الارض المخصصة لكنيسة الروم الكاثوليك في الموقع.