حريق كبير في أطراف الناقورة.. بسبب مواد حارقة ألقتها "درون" مُعادية

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أفادت مندوبة "لبنان 24" ان اصوات سيارات الاسعاف التي تسمع على طريق المنصوري الناقورة ناجمة عن تحرك سيارات الاطفاء لاخماد حريق كبير شب في اطراف البلدة تسبب به القاء طائرة درون معادية لمواد حارقة في المنطقة.