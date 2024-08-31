Advertisement

لبنان

باسيل في زحلة.. وهذه ابرز لقاءاته

Lebanon 24
31-08-2024 | 04:49
A-
A+
Doc-P-1241103-638607018149216459.jpg
Doc-P-1241103-638607018149216459.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل جولته في قضاء زحلة بزيارة المتروبوليت نيفن صيقلي الذي تداول معه شؤون زحلة، واستبقاه على مائدة الفطور.

حضر اللقاء المطران عصام درويش، النائب سليم عون، الوزير السابق غابي ليون، نواب رئيس "التيار" مارتين نجم كتيلي وغسان خوري وربيع عواد، منسق هيئة قضاء زحلة ابراهيم أحمراني، أمين سر مجلس القضاء قزحيا الزوقي وعضو المجلس طوني الهندي.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:01 | 2024-08-31
07:00 | 2024-08-31
06:56 | 2024-08-31
06:50 | 2024-08-31
06:37 | 2024-08-31
06:26 | 2024-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24