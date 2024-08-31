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لبنان

فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد حريق يحمر الشقيف

Lebanon 24
31-08-2024 | 05:27
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أفادت بلدية يحمر الشقيف بأن "فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني اللبناني والدفاع المدني للهيئة الصحية الاسلامية وجمعية الرسالة الإسلامية لا تزال تعمل على إخماد الحريق الذي اندلع صباح اليوم في الأطراف الغربية للبلدة، والمواجهة لمنطقة دير سريان والطيبة، وتبذل الفرق الميدانية جهدا مركزا للسيطرة على الحرائق نتيجة وعورة المنطقة الجغرافية، في حين أن درونات إسرائيلية معادية لا تزال ترمي المواد الحارقة على منطقة الحريق".
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