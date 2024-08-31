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لبنان

ميقاتي استقبل وفدا من"منتدى حوار بيروت" برئاسة مخزومي ومشاركة مختلف العائلات البيروتية

Lebanon 24
31-08-2024 | 05:47
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من"منتدى حوار بيروت"برئاسة النائب فؤاد مخزومي،ومشاركة مختلف العائلات البيروتية في دارته  في بيروت. 
وقد عرض الوفد على رئيس الحكومة جملة مطالب تتعلق بالعاصمة وتمثيلها في مختلف المجالات.
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وفي معرض استفسارات الوفد، اكد رئيس الحكومة ثقته بعمل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وحسن تدبيره لكل ما يتعلق بالادارات التابعة لوزارته وبعمل المحافظين، وعمل محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي خصوصا ومناقبيته المهنية.
 
 
 
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