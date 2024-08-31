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لبنان

إصابة شخص عن طريق الخطأ بإطلاق نار

Lebanon 24
31-08-2024 | 05:59
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ن.ع أطلق النار على م.م، وأصاب ا.ع.ه عن طريق الخطأ في قدميه، في محلة سكة الشمال - جبل محسن في طرابلس.
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