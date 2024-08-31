أمنياً.. ماذا فعلت "حماس" في لبنان؟

عُلِم أنَّ حركة "حماس" تسعى باستمرار إلى إعادة توزيع انتشار قادتها في مناطق مختلفة، وذلك بهدف تأمين حماية أكبر لهم في ظل الاستهدافات الإسرائيلية التي تطالهم وأبرزها كان في صيدا.

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ووفقاً للمصادر، فإن هذه الإجراءات تتحدّد في جعل مختلف القادة يتخذون من منازل ومكاتب جديدة مقرات جديدة لهم، فيما معظم "القادة الميدانيين" المرتبطين بـ"كتائب القسام" باتوا أيضاً يمتنعون عن استخدام الهواتف المحمولة إسوة بما يفعله "حزب الله" مع عناصره وقادته.