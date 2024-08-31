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لبنان

صحيفة أميركيّة عن غارات إسرائيل على سوريا: فشلت في تقويض قوّة "حزب الله"

Lebanon 24
31-08-2024 | 07:00
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ذكر موقع "الميادين" أنّ صحيفة "وول ستريت جورنال" تحدّثت في تقرير، عن فشل الاعتداءات التي شنّتها إسرائيل على سوريا، والتي بلغت 180 منذ 7 تشرين الأول الماضي، في "تقويض قوة "حزب الله" هناك". 

وقالت "وول ستريت جورنال" إنّه على الرغم من أنّ "إسرائيل هاجمت سوريا أكثر من 400 مرة خلال نصف عقد من الزمن، إلاّ أنّها لم تتمكّن من ضرب تمركز إيران في المنطقة، أو منع نقل وسائل قتالية إلى "حزب الله".
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وأضافت أنّ "إسرائيل لم تنجح في إحباط تعاظم "حزب الله" وتمركزه كقوة عسكرية مهمة، على الرغم من الهجمات المستمرة"، وهو ما يؤكد فشل استراتيجية "المعركة بين الحروب" التي اعتمدتها إسرائيل.

كما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين إسرائيليين سابقين قولهم إنّ "إسرائيل تجنّبت الاعتراف علناً بالهجمات على سوريا للحدّ من التداعيات"، موضحين أنّ "إسرائيل ستحتاج إلى اتخاذ قرار في ما إذا كانت ستوسّع عملياتها في سوريا". (الميادين)
 
 

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